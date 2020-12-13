|
Наталья Смоляк презентовала стилизацию народного костюма в галерее "Университет культуры"
13.12.2020 15:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Разгадать коды нации в шляхетских и свадебных нарядах предлагают в столичной галерее "Университет культуры". Эпохальные образы только уже в современных нитях представила Наталья Смоляк. За 25 лет работы она обшила хореографию и постановки более чем 150 коллективов из 15 стран мира. Кроме эскизов по мотивам белорусского строя, часть "капсул" из истории шляхты или несвижских легенд Смоляк вышивает вручную. Спасает этнические орнаменты и досконально изучает декоративные детали каждого региона страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разгадать коды нации в шляхетских и свадебных нарядах предлагают в столичной галерее "Университет культуры". Эпохальные образы только уже в современных нитях...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)