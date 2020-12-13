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Наталья Смоляк презентовала стилизацию народного костюма в галерее "Университет культуры"

13.12.2020 15:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Разгадать коды нации в шляхетских и свадебных нарядах предлагают в столичной галерее "Университет культуры". Эпохальные образы только уже в современных нитях представила Наталья Смоляк. За 25 лет работы она обшила хореографию и постановки более чем 150 коллективов из 15 стран мира. Кроме эскизов по мотивам белорусского строя, часть "капсул" из истории шляхты или несвижских легенд Смоляк вышивает вручную. Спасает этнические орнаменты и досконально изучает декоративные детали каждого региона страны.

Смоляк презентует образы ручного кроя на международных фестивалях. Так, более 100 ее стилизаций белорусского народного костюма становились лучшими на конкурсах в Польше, России и Литве.
 
 
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Разгадать коды нации в шляхетских и свадебных нарядах предлагают в столичной галерее "Университет культуры". Эпохальные образы только уже в современных нитях...
 
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