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Разгадать коды нации в шляхетских и свадебных нарядах предлагают в столичной галерее "Университет культуры". Эпохальные образы только уже в современных нитях представила Наталья Смоляк. За 25 лет работы она обшила хореографию и постановки более чем 150 коллективов из 15 стран мира. Кроме эскизов по мотивам белорусского строя, часть "капсул" из истории шляхты или несвижских легенд Смоляк вышивает вручную. Спасает этнические орнаменты и досконально изучает декоративные детали каждого региона страны.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Смоляк презентовала стилизацию народного костюма в галерее "Университет культуры" Разгадать коды нации в шляхетских и свадебных нарядах предлагают в столичной галерее "Университет культуры". Эпохальные образы только уже в современных нитях...

Смоляк презентует образы ручного кроя на международных фестивалях. Так, более 100 ее стилизаций белорусского народного костюма становились лучшими на конкурсах в Польше, России и Литве.