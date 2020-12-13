Народное вече с широким общественным контролем

Источник материала: БT

2020 - непростой год во всех смыслах - подходит к концу. А 2021 начнется с важного для нашей страны события и с общественной, и с политической точек зрения. 6-е Всебелорусское народное собрание, которое ознаменует начало нового этапа жизни общества, пройдет в конце января - начале февраля. Напомним, наш президент предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Фактически это означает, что часть президентских полномочий перейдет органу, который будет выступать от имени народа. Отметим, Всебелорусское народное собрание уже помогает объединиться нашему обществу в работе на благо страны. На данный момент от белорусов поступило свыше 8 тысяч предложений по дальнейшему развитию государства.

Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Действительно Всебелорусское народное собрание должно иметь четкий конституционный статус. Потому что это такой народный орган, народное вече, которое будет принимать решения и самое главное - иметь возможность широкого общественного контроля за тем, как принятые решения будут воплощаться в жизнь".

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Наше государство 26 лет назад и сейчас - это разные общества и по демографическому, имущественному и социальному потенциалу. Беларусь - сытая страна, как написал один из политологов. Как в любой сытой стране, многие люди не понимают, как легко можно провалиться в бездну гражданской войны, нестабильности, голода и холода. Нам не нужны революционные катаклизмы. Всебелорусское народное собрание должно показать, каким образом мы сами без чужих подсказок, без бунтов, революций и террористических актов изменим страну. Мы должны показать окно возможностей. И нужно помнить, что Беларусь - это европейская страна, мы всегда в самых сложных ситуациях внутри общества достигали консенсуса".