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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда

13.12.2020 15:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики. В понедельник по юго-востоку страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ночью до минус 3, днем до плюс 1. Только за последние сутки, по данным Минздрава, за медицинской помощью по стране из-за гололедных и холодовых травм обратились 972 человека. Больше всего пострадавших в Гомельской и Витебской областях. Потенциально травмоопасными местами в период гололеда являются ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские.
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики. В понедельник по юго-востоку страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ночью до минус 3, днем до...
 
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