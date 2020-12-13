Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности из-за гололеда Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики. В понедельник по юго-востоку страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ночью до минус 3, днем до...

Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики. В понедельник по юго-востоку страны ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ночью до минус 3, днем до плюс 1. Только за последние сутки, по данным Минздрава, за медицинской помощью по стране из-за гололедных и холодовых травм обратились 972 человека. Больше всего пострадавших в Гомельской и Витебской областях. Потенциально травмоопасными местами в период гололеда являются ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские.