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В воскресенье на акциях в Беларуси было задержано более 50 человек
13.12.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным правозащитников, в воскресенье, 13 декабря, во время воскресных дворовых маршей по состоянию на 15.30 было задержано более 50 человек. Это информация, которую на данный момент собрали в лишенном регистрации правозащитном центре
Почти все задержания, о которых известно на 15.30, произошли в Минске. Кроме того, сообщается о задержании трех человек в Смолевичах (их позже отпустили) и одном в Бресте. В областном центре на улице Советской задержали 63-летнюю пенсионерку Елену Гнаук. В какой РОВД ее доставили, правозащитники не сообщают.
Параллельно с правозащитниками списки задержанных ведут и волонтеры. В телеграм-канале
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По данным правозащитников, в воскресенье, 13 декабря, во время воскресных дворовых маршей было задержано более 50 человек. Это информация, которую на данный момент...
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