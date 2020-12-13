В воскресенье на акциях в Беларуси было задержано более 50 человек

Источник материала: Tut.by

По данным правозащитников, в воскресенье, 13 декабря, во время воскресных дворовых маршей по состоянию на 15.30 было задержано более 50 человек. Это информация, которую на данный момент собрали в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна» .



Минск, 13 декабря. Фото от читателя

Почти все задержания, о которых известно на 15.30, произошли в Минске. Кроме того, сообщается о задержании трех человек в Смолевичах (их позже отпустили) и одном в Бресте. В областном центре на улице Советской задержали 63-летнюю пенсионерку Елену Гнаук. В какой РОВД ее доставили, правозащитники не сообщают.

Елена Гнаук — одна из самых известных активисток Бреста. 26 ноября ее судили за участие в несанкционированной акции памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 23.34 КоАП и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).

Параллельно с правозащитниками списки задержанных ведут и волонтеры. В телеграм-канале «Списки задержанных» появилась информация о более чем 80 задержанных.