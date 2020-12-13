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Госпогранкомитет сообщил о проблемах на одном из пунктов пропуска с Литвой
13.12.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что, «по информации сопредельной стороны, с 14.30 в международном пункте пропуска Шальчининкай (Литва) произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления».
«В связи с этим фиксируются проблемы с пропуском лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты», — сообщает ведомство.
Отметим, что с нашей стороны пункт пропуска называется «Бенякони».
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Там произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления.
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