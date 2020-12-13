Госпогранкомитет сообщил о проблемах на одном из пунктов пропуска с Литвой

Источник материала: Tut.by

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что, «по информации сопредельной стороны, с 14.30 в международном пункте пропуска Шальчининкай (Литва) произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления».



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«В связи с этим фиксируются проблемы с пропуском лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты», — сообщает ведомство.

Отметим, что с нашей стороны пункт пропуска называется «Бенякони».