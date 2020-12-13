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Начал работу Белорусско-российский молодежный форум

13.12.2020 16:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске стартовал 8-й Белорусско-российский молодежный форум. Участие в нем приняли около 60 человек - представители молодежных общественных объединений, органов государственной власти, а также организаций - партнеров Беларуси и России. Работа форума продлится до 15 декабря. Программа насыщенная. Планируется обсудить темы: поддержка молодежных лидеров, сотрудничество двух стран в развитии волонтерства, а также трудоустройство молодежи и программы по ее поддержке.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это уникальный момент, когда ребята могут обменяться идеями, обменяться мыслями о своем видении развития тех или иных вопросов, проектов и в принципе каких-то самых глобальных вещей. И это здорово, когда у нас есть такая возможность в эти дни проведения форума, потому что именно здесь будут рождаться новые проекты. И самое главное, чтобы мы вместе с российскими нашими коллегами в этих проектах могли видеть лидеров, могли растить тех ребят, которые активно хотят себя проявлять".

Напомним, Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе БРСМ и Национального совета молодежных и детских объединений России. Первый этап форума прошел 25 сентября в формате видеоконференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске стартовал 8-й Белорусско-российский молодежный форум. Участие в нем приняли около 60 человек - представители молодежных общественных объединений,...
 
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