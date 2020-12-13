|
Число задержанных во время локальных маршей превысило 80, сообщают правозащитники
13.12.2020 16:45 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 16.33) задержано 83 человека. Список имен и фамилий публикует
Помимо жителей Минска в списке трое жителей Смолевичей (Минский район), один – поселка Боровляны под Минском.
В центре Бреста, на улице Советской, задержана 63-летняя местная жительница Елена Гнаук, которую ранее ее неоднократно судили по статье 23.34 административного кодекса за участие в акциях. При этом никаких акций в центре областного центра в этом момент не проходило.
Сегодня в Минске и других городах проходит "Марш народного обвинения". Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.
В Минске жители вышли на марши во многих районах – Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Запад-2, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка, Домбровка-3 и других. Многочисленные фото и видео маршей публикуют телеграм-каналы.
Люди также собирались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко, а также в районе метро "Пушкинская", на месте гибели Александра Тарайковского.
Очевидцы в телеграм-каналах и чатах также сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с избиениями) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, Хмелевского возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (на улицах Городецкая, Ложинская).
Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.
В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Жабинке Могилеве, Новополоцке, Новогрудке, агрогородке Прилуки, Смолевичах, некоторых других населенных пунктах.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 16.33) задержано 83 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org. Помимо жителей Минска в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)