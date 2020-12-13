Число задержанных во время локальных маршей превысило 80, сообщают правозащитники

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 16.33) задержано 83 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org .

Помимо жителей Минска в списке трое жителей Смолевичей (Минский район), один – поселка Боровляны под Минском.

В центре Бреста, на улице Советской, задержана 63-летняя местная жительница Елена Гнаук, которую ранее ее неоднократно судили по статье 23.34 административного кодекса за участие в акциях. При этом никаких акций в центре областного центра в этом момент не проходило.

Сегодня в Минске и других городах проходит "Марш народного обвинения". Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах – Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Запад-2, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка, Домбровка-3 и других. Многочисленные фото и видео маршей публикуют телеграм-каналы.

Люди также собирались на символической "площади Перемен", после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко, а также в районе метро "Пушкинская", на месте гибели Александра Тарайковского.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах также сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с избиениями) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, Хмелевского возле метро "Спортивная", в микрорайоне Уручье (на улицах Городецкая, Ложинская).

Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.

В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Жабинке Могилеве, Новополоцке, Новогрудке, агрогородке Прилуки, Смолевичах, некоторых других населенных пунктах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число задержанных во время локальных маршей превысило 80, сообщают правозащитники Минск, 13 декабря. По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 16.33) задержано 83 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org. Помимо жителей Минска в...

БелаПАН.