Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 декабря. За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 972 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это вдвое меньше, чем днем ранее, 12 декабря (1.867).

Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения госпитализировано 93 человека, амбулаторную помощь получили 879.

Больше всего людей пострадало от гололеда и обратилось к врачам в Гомельской области — 300.

В Брестской области за медпомощью обратились 80 человек, в Витебской — 267 человек, Гродненской — 20, Могилевской — 159. В Минской области пострадало 104 человека, два из них — от холода.

В Минске зарегистрировано 42 обращения, одно из них по поводу холодовой травмы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За минувшие сутки в Беларуси из-за гололеда пострадало более 970 человек Минск, 13 декабря. За минувшие сутки за медицинской помощью по поводу гололедных и холодовых травм обратились 972 человека, сообщила пресс-служба Министерства...

Ирина Турчина, БелаПАН.