﻿ Силовики в Минске попросили Макса Коржа пройти в бус, проверили телефон и отпустили. 21.by
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Силовики в Минске попросили Макса Коржа пройти в бус, проверили телефон и отпустили

13.12.2020 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели сообщают, что сегодня в Грушевском сквере чуть не задержали Макса Коржа. Певца, рассказывают, пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.


Макс Корж во время съемок клипа в минской Грушевке. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Одна из читательниц TUT.BY рассказывает, что в воскресенье, примерно в 15.30, она находилась в Грушевском сквере.

— Мы стояли компанией из четырех человек. С нами — Макс Корж, — возвращается к тем событиям собеседница. — Флагов у нас не было, мы просто общались.

В какой-то момент, продолжает читательница, ей позвонила подруга. Приятельница живет в доме рядом со сквером. Сказала, у них возле подъезда остановился бус с омоновцами. Силовики направились в сторону парка.

— Вскоре мы заметили, что с двух сторон дома в сквер выбежало несколько силовиков. Они подлетели к Максу и его другу, сказали: «Пройдемте с нами для проверки. Если все будет хорошо, отпустим» и провели их в бус, — описывает ситуацию читательница. — Меня и подругу, видимо, как девушек, не трогали.


Силовики ведут Макса Коржа в бус. Фото: читатели TUT.BY

— Омоновцы узнали Макса?

— Думаю, нет. Я еще пошутила: «Что вы так звезду хватаете? Селфи хотя бы сделайте», — шутит собеседница. — Они посмеялись.

По словам девушки, в бусе певца и его приятеля держали недолго.

— Макс сказал, у них не проверяли паспорта, а только телефоны. Посмотрели, на какие телеграм-каналы они подписаны, и отпустили, — рассказывает читательница.

— И автографы взяли?

— Нет, — улыбается девушка.

Макс Корж подтвердил TUT.BY подлинность этой истории.

 
 
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Читатели сообщают, что сегодня в Грушевском сквере чуть не задержали белорусского певца.
 
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