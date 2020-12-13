В Минске впервые после выборов в воскресенье бесперебойно работал интернет и не закрывались станции метро

Источник материала: Tut.by

13 декабря в Минске бесперебойно работал мобильный интернет, кроме того, не закрывалась ни одна из станций метро. Такого еще ни разу не было по воскресеньям после выборов.



Изображение: freestocks / unsplash.com

Напомним, что перебои с доступом в интернет наблюдались в столице как в день выборов (9 августа), так и каждое воскресенье после них. Первым оператором, который объяснил своим абонентам причину, был A1:

«Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных».

Кроме того, в зависимости от того, где собирались люди на марши, по воскресеньям закрывались те или иные станции метро «для обеспечения безопасности пассажиров». 13 декабря этого также не произошло.