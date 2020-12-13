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В Минске впервые после выборов в воскресенье бесперебойно работал интернет и не закрывались станции метро
13.12.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 декабря в Минске бесперебойно работал мобильный интернет, кроме того, не закрывалась ни одна из станций метро. Такого еще ни разу не было по воскресеньям после выборов.
Напомним, что перебои с доступом в интернет наблюдались в столице как в день выборов (9 августа), так и каждое воскресенье после них. Первым оператором, который объяснил своим абонентам причину, был A1:
«Уважаемые абоненты! С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных».
Кроме того, в зависимости от того, где собирались люди на марши, по воскресеньям закрывались те или иные станции метро «для обеспечения безопасности пассажиров». 13 декабря этого также не произошло.
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В Минске впервые после выборов в воскресенье бесперебойно работал интернет и не закрывались станции метро
Такого не было с начала августа.
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