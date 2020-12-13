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Что происходит в Беларуси 13 декабря
13.12.2020 18:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С самого утра в Минске началось движение спецтехники в различных различных районах города. На 13 декабря объявлен "Марш народного обвинения".
На проспекте спецтехнику встречают люди с красно-зелеными флагами. Тем временем читатели присылают фото, где на домах, елках, даже на льду размещены и флаги бело-красно-белого цвета.
Сообщается, что на улице Космонавтов силовики выгуливали собаку. Ранее в МВД поясняли, что служебные собаки не будут использованы при задержании граждан.
Колонна на улице Асаналивева
Жилой комплекс «Маяк Минска» на доме вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Сейчас туда прибыли силовики в оливковой форме.
Деревня Боровая
Пушкинская
Микрорайон Домбровка-3. 15:50
На трех фото ниже - акция в районе Тракторного завода. Люди вышли с флагами разной расцветки, но с имитацией бчб-флага.
По состоянию на 16:15 на сайте правозащитного центра "Весна" - 81 задержанный, в 18:24 - уже 140 человек.
(Обновляется)
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С самого утра в Минске началось движение спецтехники в различных различных районах города. На 13 декабря объявлен "Марш народного обвинения".
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