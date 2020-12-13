Что происходит в Беларуси 13 декабря

С самого утра в Минске началось движение спецтехники в различных различных районах города. На 13 декабря объявлен "Марш народного обвинения".

На проспекте спецтехнику встречают люди с красно-зелеными флагами. Тем временем читатели присылают фото, где на домах, елках, даже на льду размещены и флаги бело-красно-белого цвета.

Сообщается, что на улице Космонавтов силовики выгуливали собаку. Ранее в МВД поясняли, что служебные собаки не будут использованы при задержании граждан.

Колонна на улице Асаналивева

Жилой комплекс «Маяк Минска» на доме вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Сейчас туда прибыли силовики в оливковой форме.

Деревня Боровая

Пушкинская

Микрорайон Домбровка-3. 15:50

На трех фото ниже - акция в районе Тракторного завода. Люди вышли с флагами разной расцветки, но с имитацией бчб-флага.

По состоянию на 16:15 на сайте правозащитного центра "Весна" - 81 задержанный, в 18:24 - уже 140 человек.

(Обновляется)