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Автор костюмов "Песняров" и "Хорошек" открыл выставку в Минске

13.12.2020 20:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автор, по нарядам которого узнавали "Песняров" и "Хорошек" за рубежом, презентовал авторские холсты в Национальном художественном музее. Экспозиция посвящена 40-летию Юрия Пискуна в изобразительной деятельности. Выпускник театрально-художественного института пишет маслом пейзажи Борисовщины и портреты знакомых людей. Большинство - с натуры и в исторических костюмах. Дизайн одежды он разрабатывает лично. Занимается профессионально. Так, сценические наряды на 10-летие "Песняров" - работа Пискуна. Кроме того, в течение 20 лет он "одевал" постановки народных "Хорошек".

Работы мастера хранят арт-фонды Испании, Америки, Швеции и Италии. Часто эксперты приглашают художника и с авторскими выставками. Так, его картины выставлялись в Эстонии в Нарвском замке.

 
 
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Автор, по нарядам которого узнавали "Песняров" и "Хорошек" за рубежом, презентовал авторские холсты в Национальном художественном музее. Экспозиция посвящена...
 
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