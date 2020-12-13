«Мы не митинговали». В Смолевичах в РОВД отвезли класс, который возвращался с репетиции

Источник материала: Tut.by

«Сёння ў Смалявічах супрацоўнікамі міліцыі быў затрыманы ўвесь адзінаццаты клас нашай гімназіі, які гуртам вяртаўся цэнтральнай вуліцай з рэпетыцыі выпускнога вальсу», — написала на своей странице в Facebook писательница и педагог Анна Северинец. Школьники эту ситуацию подтверждают. О том, что именно произошло с учениками, TUT.BY рассказал один из ребят.





В Смолевичской гимназии один 11 класс. В нем 14 парней и девушек. В это воскресенье, рассказывает TUT.BY Александр (по просьбе школьника имя изменено), они должны были репетировать вальс к выпускному.

— Собраться мы решили недалеко от Дома культуры — и уже оттуда пойти на занятия. На часах было примерно в 11.40, в условленном месте мы ждали тех, кто опаздывал. Девочек у нас восемь, а парней шесть, поэтому, чтобы у всех были пары, мы попросили двух знакомых ребят нам помочь, — вводит в курс дела Александр. — В какой-то момент на парковке рядом с нами остановилась серая Джили. В салоне сидело четыре милиционера. Один из них опустил стекло и стал нас снимать. Мы посмеялись, помахали ему в камеру.

От точки сбора до места репетиции километра два-три. По дороге, говорит Александр, они стали замечать, что эта же машина проехала рядом с ними раз, второй. Ребята, немного забеспокоились, но до помещения, где должны были заниматься, дошли без проблем. А после танцев, шутит Саша, и вовсе забыли об этой истории.

— Почти все мы живем в одной части города, поэтому домой тоже возвращались группой, — продолжает 11-классник. — Где-то на середине пути, когда мы шли мимо парковки одного из магазинов, нас остановили силовики — четыре омоновца, два милиционера и сотрудник ГАИ. Спросили, кто мы, куда идем? Мы пояснили, что мы 11-классники, идем с репетиции, можем набрать нашего тренера, он подтвердит.

В итоге, продолжает школьник, их попросили пройти в бусик. Сказали: «Садитесь, разберемся в РОВД».

— Сколько вас было?

— Человек 12, но никаких флагов у нас с собой не было. Лозунгов мы тоже не выкрикивали. Единственное, когда мы шли, нам сигналили машины. Видимо, водители думали, что мы митингуем, но мы не митинговали.

«Данный „убер“ мы оценим не больше двух звезд: слишком жестко и тесно»

По словам Александра, бусик был из тех, «на которых ребята из их класса выезжали на конкурсы с оркестром». В салон школьники не поместились. Тогда их попросили перейти в «газель».

— Я так понимаю, это был маленький автозак. Меня и еще троих парней затолкали в «комнатушку за решеткой» (видимо, Александр говорит про «стакан». — Прим. TUT.BY), — описывает ситуацию школьник. — Кого-то, насколько я понял, посадили в одиночные «камеры», кого-то на скамейки. Нас никто не бил, но разговаривали с нами на повышенных тонах. Телефоны не забирали, но пользоваться ими было нельзя. Я чудом смог написать родителям о произошедшем.

Школьников отвезли в Смолевичский РОВД. Парней и девушек, продолжает собеседник, завели на задний двор и поставили лицом к стене. Сказали, отмечает Александр, надеть макси и ждать. Так, уточняет он, они простояли минут 10.

— В это время один из милиционеров побежал в РОВД. Видимо, спрашивал, что с нами делать, — продолжает собеседник. — Вернувшись, он скомандовал пройти в здание. Увидев нас на входе, одна из сотрудниц, сказала: «Это же малые дети. Зачем вы их привели?». «Они еще и не все в масках», — заметила вторая. В итоге минут через пять нас попросили выйти.

Школьники снова оказались на заднем дворе. Стояли, как кому удобно.

— Минут через пять милиционер, который выяснял, как с нами быть, сказал, что мы можем быть свободны. Он извинился, пояснил, что нас перепутали с митингующими. «Вы же понимаете, время неспокойное», — отметил он, — вспоминает Саша.

На выходе, продолжает молодой человек, его ждали родители.

— Увидев мое сообщение, они сразу же приехали в РОВД. Получилось, что они успели раньше нас. Сразу дежурный даже не понимал, что им ответить, а потом пояснял: «Дети находятся на профилактической беседе». Но, что за профилактическая беседа, не сообщал.

— Как ребята это все восприняли?

— Мальчики держались более-менее спокойно. Все понимали, даже если нас задержат, бить не будут. К тому же, нам сразу сказали, что нас везут на профилактическую беседу. А девочки переживали. Одно дело, когда ты читаешь про задержания, другое, когда с этим сталкиваешься.

— Как после случившегося обсуждаете эту историю?

— Сразу все были в шоке, потому что никто не мог поверить, что такое может произойти в нашем городке, — улыбается Саша. — А сейчас… нас ведь подвезли по пути к дому, поэтому шутим, что данный «убер» мы оценим не больше двух звезд: слишком жестко и тесно.



Скриншот: Facebook Анны Северинец

— Анна Севериц написала в Facebook, что родителям, которые ходили в РОВД разбираться в ситуации, сообщили: дети ругались матом на милиционеров.

— Это неправда, — отвечает Саша. — Меня, да и всех моих одноклассников, с детства воспитывали так, что на любого человека, тем более старшего, нельзя даже голос повышать.

Комментарий пресс-службы МВД

В телеграм-канале МВД пояснили: 11-классников действительно доставили для разбирательства в РОВД.

— Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Находились они там далеко не по стойке «смирно». А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причиненные неудобства и отпустили восвояси.

Они также опубликовали видео задержания: