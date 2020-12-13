Из СИЗО после 10 суток ареста вышел ксендз Вячеслав Борок, которого осудили за пост плаката Цеслера

Источник материала: Tut.by

Из Витебского СИЗО 13 декабря вышел после 10 суток ареста ксендз Вячеслав Борок, которого обвинили в пропаганде нацистской символики или атрибутики — за пост в соцсети плаката Владимира Цеслера.



Фото: Игорь Матвеев

Несколько десятков человек собрались возле витебского СИЗО, чтобы встретить священника. Однако за четверть часа до освобождения Вячеслава Борка им сообщили, что он выйдет на свободу, но «сейчас его забрали органы, ведущие административный процесс».



Фото: Игорь Матвеев

Родной сестре священнослужителя удалось узнать, что из СИЗО его отвезли на железнодорожный вокзал Витебска и там отпустили.

Группа поддержки поехала на вокзал и там встретилась с ксендзом. Вячеслав Борок поблагодарил всех за солидарность. Он рассказал, что получил около 40 писем от разных людей, в том числе от атеистов и православного священника.



Фото: Игорь Матвеев



Фото: Игорь Матвеев

Ксендз отметил, что собирается обжаловать решение суда Россонского района.

Напомним, 3 декабря судья суда Россонского района Рада Доминич наказала 10 сутками ареста настоятеля местного костела Вячеслава Борка, обвинив его в пропаганде нацистской символики или атрибутики по ст. 17.10 КоАП. Причиной для суда стала публикация на личной странице священника в соцсети одного из плакатов Владимира Цеслера.



Фото: Игорь Матвеев