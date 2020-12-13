ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из СИЗО после 10 суток ареста вышел ксендз Вячеслав Борок, которого осудили за пост плаката Цеслера

13.12.2020 20:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из Витебского СИЗО 13 декабря вышел после 10 суток ареста ксендз Вячеслав Борок, которого обвинили в пропаганде нацистской символики или атрибутики — за пост в соцсети плаката Владимира Цеслера.


Фото: Игорь Матвеев

Несколько десятков человек собрались возле витебского СИЗО, чтобы встретить священника. Однако за четверть часа до освобождения Вячеслава Борка им сообщили, что он выйдет на свободу, но «сейчас его забрали органы, ведущие административный процесс».


Фото: Игорь Матвеев

Родной сестре священнослужителя удалось узнать, что из СИЗО его отвезли на железнодорожный вокзал Витебска и там отпустили.

Группа поддержки поехала на вокзал и там встретилась с ксендзом. Вячеслав Борок поблагодарил всех за солидарность. Он рассказал, что получил около 40 писем от разных людей, в том числе от атеистов и православного священника.


Фото: Игорь Матвеев

Фото: Игорь Матвеев

Ксендз отметил, что собирается обжаловать решение суда Россонского района.

Напомним, 3 декабря судья суда Россонского района Рада Доминич наказала 10 сутками ареста настоятеля местного костела Вячеслава Борка, обвинив его в пропаганде нацистской символики или атрибутики по ст. 17.10 КоАП. Причиной для суда стала публикация на личной странице священника в соцсети одного из плакатов Владимира Цеслера.


Фото: Игорь Матвеев

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько десятков человек собрались возле витебского СИЗО, чтобы встретить священника. Однако за четверть часа до освобождения Вячеслава Борка им сообщили, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мы не митинговали». В Смолевичах в РОВД отвезли класс, который возвращался с репетиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика