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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич о приоритетах нашей экономики Перечислим приоритеты нашей социально-ориентированной экономики. Обеспечение достойного уровня доходов пожилых людей, развитие пенсионной системы, где в...

Перечислим приоритеты нашей социально-ориентированной экономики. Обеспечение достойного уровня доходов пожилых людей, развитие пенсионной системы, где в приоритете – государственные гарантии на пенсию по возрасту, также повышение всех видов пособий. Даже в нынешний сложный год, когда поступления в госказну сократились, никто от этих приоритетов не отказался, выплаты не урезали.Дефицит бюджета ни в коей мере не сказался на социальных обязательствах, его не почувствовали на своем кошельке белорусы. На следующий год в планах - повысить реальные доходы и качество жизни. О главном для многих - наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич.Прирост расходов на социальную сферу в следующем году в Беларуси - более 3 миллиардов рублей. Минфин заверяет: несмотря на некоторые сложности в связи с тем, что мир находится под влиянием пандемии, наш бюджет на будущий год чувствует себя уверенно. Поэтому социальная сфера будет обеспечена всем необходимым, как в части заработной платы бюджетников (а это свыше восьмисот тысяч человек), так и в организации лечебного, образовательного процессов и адресной поддержки.