ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интервью с министром труда и соцзащиты Ириной Костевич о приоритетах нашей экономики

13.12.2020 21:29 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Перечислим приоритеты нашей социально-ориентированной экономики. Обеспечение достойного уровня доходов пожилых людей, развитие пенсионной системы, где в приоритете – государственные гарантии на пенсию по возрасту, также повышение всех видов пособий. Даже в нынешний сложный год, когда поступления в госказну сократились, никто от этих приоритетов не отказался, выплаты не урезали. 

Дефицит бюджета ни в коей мере не сказался на социальных обязательствах, его не почувствовали на своем кошельке белорусы. На следующий год в планах - повысить реальные доходы и качество жизни. О главном для многих - наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич.    

Прирост расходов на социальную сферу в следующем году в Беларуси - более 3 миллиардов рублей. Минфин заверяет: несмотря на некоторые сложности в связи с тем, что мир находится под влиянием пандемии, наш бюджет на будущий год чувствует себя уверенно. Поэтому социальная сфера будет обеспечена всем необходимым, как в части заработной платы бюджетников (а это свыше восьмисот тысяч человек), так и в организации лечебного, образовательного процессов и адресной поддержки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перечислим приоритеты нашей социально-ориентированной экономики. Обеспечение достойного уровня доходов пожилых людей, развитие пенсионной системы, где в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство представило президенту прогноз развития экономики в новом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика