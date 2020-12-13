Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство представило президенту прогноз развития экономики в новом году На неделе 2020-й уже смело называем уходящим. Определенно, время первых итогов и прогнозов на год грядущий. Для детального анализа событий 2020-го еще встретимся в...

На неделе 2020-й уже смело называем уходящим. Определенно, время первых итогов и прогнозов на год грядущий. Для детального анализа событий 2020-го еще встретимся в эфире. А пока о том, чего, как принято говорить, время уже не ждет! Так, правительство представило президенту прогноз развития экономики в новом году.Многие риски нынешнего года не уходят. Придется жить и работать под крылом пандемии. Каково это? Реальный сектор уже знает. Многие предприятия в борьбе за рынки в COVID-условиях точно не выглядели аутсайдерами. Это помогло пройти непростой високосный год с наименьшими потерями. Да, ВВП отметился падением. 99,1 %. Или две. Декабрь еще покажет! Но если сравнивать даже с европейскими лидерами, такой итоговый результат, определенно, заносим себе в актив.В прогнозе будущий год выглядит вполне благополучно. Расчет на то, что экономика выйдет на траекторию роста. И пенять на пандемию уже не получится - президент сделает на этом особый акцент. Как и на том, где правительству придется сосредоточить усилия. Впрочем, формула известная. Если сказать предельно просто: цены, зарплаты, занятость. Политика выверенная и сомнению не подлежит. Какими бы сложными ни были условия на внешнем контуре и внутри страны, социальная устойчивость остается во главе угла экономического планирования.