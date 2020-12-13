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Правительство представило президенту прогноз развития экономики в новом году

13.12.2020 21:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На неделе 2020-й уже смело называем уходящим.  Определенно, время первых итогов и прогнозов на год грядущий. Для детального анализа событий 2020-го еще встретимся в эфире. А пока о том, чего, как принято говорить, время уже не ждет! Так, правительство представило президенту прогноз развития экономики в новом году. 

Многие риски нынешнего года не уходят. Придется жить и работать под крылом пандемии. Каково это? Реальный сектор уже знает. Многие предприятия в борьбе за рынки в COVID-условиях точно не выглядели аутсайдерами. Это помогло пройти непростой високосный год с наименьшими потерями. Да, ВВП отметился падением. 99,1 %. Или две. Декабрь еще покажет! Но если сравнивать даже с европейскими лидерами, такой итоговый результат, определенно, заносим себе в актив. 
Правительство представило президенту прогноз развития экономики в новом году


В прогнозе будущий год выглядит вполне благополучно. Расчет на то, что экономика выйдет на траекторию роста. И пенять на пандемию уже не получится - президент сделает на этом особый акцент. Как и на том, где правительству придется сосредоточить усилия. Впрочем, формула известная. Если сказать предельно просто: цены, зарплаты, занятость. Политика выверенная и сомнению не подлежит. Какими бы сложными ни были условия на внешнем контуре и внутри страны, социальная устойчивость остается во главе угла экономического планирования. 

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают, а именно: рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, строительство жилья, контроль уровня безработицы. Нормально, концептуально подход правильный. При этом хочу предостеречь правительство, губернаторов и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать, - не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям".
 
 
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На неделе 2020-й уже смело называем уходящим.  Определенно, время первых итогов и прогнозов на год грядущий. Для детального анализа событий 2020-го еще встретимся в...
 
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