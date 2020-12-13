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Всебелорусское народное собрание. Большая стратегия

13.12.2020 21:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема, которая на неделе в информационном поле прошла красной нитью. Всебелорусское народное собрание. Пожалуй, самый большой в стране форум. Площадка для обсуждения самого важного и актуального. Открыто и всенародно. Ее по праву называют народным вече. Ведь это возможность для диалога общенационального масштаба. 

Народную встречу планируют в начале нового года. Так что, подготовка в разгаре. В центре внимания - стратегия развития страны на пять лет. И это не только социально-экономический срез задач. Но и общественно-политический (как ответ на запрос времени).

Правительство, депутаты, сенаторы, эксперты, представители общественных организаций, наконец, граждане своей страны - предложения, инициативы готовят сообща. Одним словом, будут советоваться всей страной - таков главный принцип предстоящего форума. Это и ревизия того, что сделано за 5 лет, и взгляд в будущее. 

На неделе президент потребовал не просто серьезного подхода к этой работе, а, пожалуй, главного - объективности. Ведь можно сколь угодно рассуждать о достижениях, но куда важнее определить недостатки. Чтобы двигаться вперед, нужно четко представлять слабые позиции экономической и общественно-политической реальности. В общем, реальный взгляд на проблемы. Вот главная задача подготовки к этому важнейшему событию года. 

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "У нас впереди отчет перед всем народом, поэтому давайте откровенно не только назовем достижения, но и проанализируем недоработки. На Всебелорусском народном собрании надо будет об этом говорить. Считаю, что в наших силах не переносить проблемы для их разрешения на далекое будущее. Правительством с привлечением широкого круга госорганов и экспертов выработаны пять приоритетов: повышение качества жизни населения, укрепление экономического потенциала, цифровая трансформация, регионы и формирование институтов развития". 
 
 
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Тема, которая на неделе в информационном поле прошла красной нитью. Всебелорусское народное собрание. Пожалуй, самый большой в стране форум. Площадка для...
 
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