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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Беларусь переживает трудный период становления государственности Беларусь переживает трудный период становления государственности, и это связано, в том числе, со сменой поколений. Так на неделе высказался президент, будучи в...

Беларусь переживает трудный период становления государственности, и это связано, в том числе, со сменой поколений. Так на неделе высказался президент, будучи в БНТУ. Повод для визита был значимый - ведущий технический вуз страны отметил вековой юбилей! Университет стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. Все это время здесь готовят востребованных специалистов технического профиля.Выпускники вуза приложили руку ко всем знаковым объектам Беларуси - от Национальной библиотеки и "Минск-Арены" до атомной станции. То есть, их стараниями обозначился облик современной страны. Так что, неслучайно именно на встрече с коллективом университета, где атмосфера располагала к глубокому разговору, прозвучало главное.