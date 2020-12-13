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А. Лукашенко: Беларусь переживает трудный период становления государственности
13.12.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь переживает трудный период становления государственности, и это связано, в том числе, со сменой поколений. Так на неделе высказался президент, будучи в БНТУ. Повод для визита был значимый - ведущий технический вуз страны отметил вековой юбилей! Университет стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. Все это время здесь готовят востребованных специалистов технического профиля.
Выпускники вуза приложили руку ко всем знаковым объектам Беларуси - от Национальной библиотеки и "Минск-Арены" до атомной станции. То есть, их стараниями обозначился облик современной страны. Так что, неслучайно именно на встрече с коллективом университета, где атмосфера располагала к глубокому разговору, прозвучало главное.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. Президент с сожалением констатировал, что поколение белорусов, которое завоевало свободу для страны и ее народа, уже уходит. "Это светлые, святые люди, перед которыми мы всегда преклоняемся", - заявил глава государства. По его мнению, именно в годы Великой Отечественной войны ковалась основа нынешней белорусской независимости."Сейчас тяжелейший период смены поколений. Он всегда проходит сложно и в науке, и в спорте. - Я хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов. Чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы, что та независимость, которая вы знаете, как досталась нам, будет сохранена. Чтобы мы больше никогда не жили на чужой земле, чтобы наши дети и дети еще не родившихся молодых людей чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, тяжелое будущее, которое уже началось".
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Беларусь переживает трудный период становления государственности, и это связано, в том числе, со сменой поколений. Так на неделе высказался президент, будучи в...
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