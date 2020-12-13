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Фэйку нет
13.12.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе эти многочисленные фонды получают финансирование под одним единственным предлогом: борьбы за демократию и свободу слова. Механизм дотаций работает пока для него есть скажем так "топливо". Например, красивая картинка разгона незаконных митингов или страшные истории зверств режима. Причем, как оказалось, иногда и доказательств никаких не требуется…
Все это стало триггером настоящей информационной войны, которая развернулась в Беларуси в последние полгода. Те, кто называют себя независимыми СМИ, выдают эти самые картинки и истории со скоростью достойной лучшего применения. Без доказательств и претензий хоть на какую-то объективность. Подборка самых очевидных фейков за последние несколько недель - вашему вниманию.
Чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят. По такому принципу был построен, пожалуй, самый известный фейк последнего месяца. Жертву белорусского ОМОНА девушку Кристину оплакивал весь интернет и в белорусском, и в зарубежном сегменте. А все потому, что шведское издание ETC повелось на грубый вброс от пранкеров. Те уже во всем сознались, подробно рассказали, как так вышло… Невероятно, но факт: люди до сих пор выходят с плакатами в поддержку вымышленного персонажа.
Похожих примеров "веерного репоста" не проверенных данных действительно много. Вот польский Белсат рассказывает о том, как военные стреляют в протестующих из детских пистолетов палочками с резиновыми присосками…
А это - американское Радио Свобода рапортует перед очередной воскресной акцией о военной технике на подступах к Минску. В доказательство: фото, сделанное еще весной и вообще не в Беларуси…
Так же "Онлайнер" на пару с Белсатом раструбил о штрафах за коврики для вытирания ног в домах Новой Боровой.
А tut.by пустил в тираж вымышленную историю от свидетеля из автозака. Здесь даже сами пранкеры удивились фантазии ресурса: другой герой этой же статьи говорит, что видел того самого, вымышленного, и подтверждает его слова.
На передовой создания иллюзии постсоветского Мордора - иностранный информационный десант. Белорусам, которые доверяют этим СМИ, настоятельно рекомендуется заглянуть в украинский сегмент интернета. "Радио", "Настоящее Время" и "Дойче Велле" и прочие уже помогли жовто-блакитным с революцией. Теперь - выступают предметом разбора сотен, если не тысяч, фейков для медиаэкспертов. Ну а в неопытной Беларуси таким ресурсам благодать.
О чем уже не первый год говорят и наши медийщики. За примерами далеко не ходим: 5 фейков в минуту - новый рекорд от 2Дойче Велле".
В интервью журналистке "Аль-Джазиры" драматург для драматизма соврал, а может по незнанию ввел в заблуждение зрителей как минимум два десятка раз…
На выборах работало три миссии иностранных наблюдателей: СНГ, ШОС, независимые европейские.
Ни один выпуск новостей ни на одном канале не был сорван! Наоборот, новостных эфиров стало больше. Все выходило в эфир согласно расписанию и даже чаще. Ни один журналист не был уволен - все уходы по собственному желанию. Российские журналисты в белорусских госСМИ не работали! Они работали на свои редакции.
В Новой Боровой живет 15 тысяч человек. Спиленный вандалами шток восстановили за 2 дня городские власти, параллельно организовав подвоз питьевой воды.
Полный разбор этого невероятного интервью можно найти в интернете. Хотя и этих фактов достаточно, чтобы понять все о конференции, центральной темой которой была борьба с фейками.
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Все эти многочисленные фонды получают финансирование под одним единственным предлогом: борьбы за демократию и свободу слова. Механизм дотаций работает пока для...
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