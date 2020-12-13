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Почему не выполняются обещания, и кто зарабатывает на политической благотворительности? Об этом завтра после "Панорамы" в проекте "Понятная политика"
13.12.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРовно те же социальные лифты сегодня пытаются продать и белорусам. Еще об одном инструменте влияния на наше общество расскажем завтра в проекте
Почему в неизвестном направлении исчезали десятки тысяч долларов, а те, кто поддался на призывы и лозунги, оказались просто на улице? Почему не выполняются обещания, и кто зарабатывает на политической благотворительности? Об этом наглядно и на конкретных фактах расскажем завтра после
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Почему не выполняются обещания, и кто зарабатывает на политической благотворительности? Об этом завтра после "Панорамы" в проекте "Понятная политика"
Ровно те же социальные лифты сегодня пытаются продать и белорусам. Еще об одном инструменте влияния на наше общество расскажем завтра в проекте "Понятная...
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