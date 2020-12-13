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О. Волошин: Кошелек Украины завязан на подачках западных стран

13.12.2020 21:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конец года - время дискуссий по бюджету в каждом государстве. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах  в стране победившего Майдана, простые украинцы не знают, за что хвататься: за кошелек или за голову. Еще не утихли страсти по поводу скандала с фондом по борьбе с COVID. Напомним, европейцы дали миллиард, который растворился в карманах украинских чиновников.  Настало время подбить бюджетную кассу.

Кошелек страны, завязанной уже не столько на своем производстве, сколько на западных подачках, как выяснилось, эти вливания должен еще и обслуживать. Такая новость стала настоящим откровением. Треть бюджета - на долги. Вот какое мнение высказал народный депутат Украины Олег Волошин в эфире одного из местных телеканалов. 

 
Теги: Новости
 
 
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Конец года - время дискуссий по бюджету в каждом государстве. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах  в стране победившего Майдана, простые украинцы не знают, за...
 
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