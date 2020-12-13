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Попытки НАТО оправдаться после того, как по всем западным рубежам разворачиваются военные учения, выглядят по-детски нелепыми

13.12.2020 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Якобы все маневры носят исключительно оборонительный характер. Ну, хочется спросить: от кого собираетесь обороняться? От знаменитых белорусов-завоевателей? Воспрявший духом альянс после почти пришедшего к власти Байдена обнародовал свежий стратегический отчет. А там - все те же до боли знакомые рецепты. С Россией надо вести себя с позиции "мощи и единства", а логичная схватка за нашу страну - это "читай между строк". Подтверждение тому - неснижаемая интенсивность полетов авиации - боевых, беспилотных летательных аппаратов, в том числе стратегического уровня. 
 
 
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Якобы все маневры носят исключительно оборонительный характер. Ну, хочется спросить: от кого собираетесь обороняться? От знаменитых белорусов-завоевателей?...
 
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