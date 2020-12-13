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Президент на этой неделе утвердил план применения региональной группировки войск Беларуси и России
13.12.2020 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто механизм стратегического сдерживания - в первую очередь и, при необходимости, отражения крупномасштабной агрессии, направленной против Союзного государства. Да, наша страна вот уже четверть века проводит миролюбивую политику. А военные вопросы - дело исключительно оборонное. Однако, как говорится, порох лучше держать сухим.
С учетом ситуации на западных границах и в мире, появилась необходимость актуализировать имеющийся план. Разработкой документа занимались генеральные штабы России и Беларуси - с учетом прогноза стратегической и военно-политической обстановки на внешнем контуре. В переработанном плане уточнен, в том числе, боевой состав и вооружение. Аналогичная работа по обновлению документа идет и в Москве. В России также созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту двух государств. Стратегический документ далее вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства.
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Это механизм стратегического сдерживания - в первую очередь и, при необходимости, отражения крупномасштабной агрессии, направленной против Союзного государства....
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