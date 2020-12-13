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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так COVID - проверка на прочность для всего человечества COVID, сам того не подозревая, оголил пораженные участки на всем теле нашей планеты. Это уже не просто недуг, а настоящая проверка на прочность для всего человечества -...

COVID, сам того не подозревая, оголил пораженные участки на всем теле нашей планеты. Это уже не просто недуг, а настоящая проверка на прочность для всего человечества - от здравоохранения до политических институтов и экономики в целом. Когда вирус плотно засел во всех этих сферах, страна попросту может пойти ко дну. Подобные признаки проявляются в Украине.Эксперты считают: властям нужно в первую очередь излечиться от гораздо более сложного заболевания - "вируса Майдана". Сделать это можно, лишь освободившись от "клещей", которые сидят в высоких кабинетах и являются источниками болезни. Только после этого у людей появится возможность создавать новое, благоприятное для жизни государство.А пока сами украинцы признают: медицина трещит по швам. В течение последнего месяца поступают сообщения, что попасть в больницу практически невозможно. Но даже если и удается добиться госпитализации, всплывают другие проблемы. Например, нехватка кислорода и лекарств. О том, что систему можно считать мертвой, говорит все больше фактов. А они - вещь, как известно, упрямая.Руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю в Украине Андрей Александрин вместе с командой ежедневно следит за ситуацией с COVID-19, посещая различные клиники и лично наблюдая за тем, как пытается справиться с эпидемией украинская власть.