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Нет террору! Милиция совместно с КГБ задержала главаря Николая Автуховича и несколько его подельников
13.12.2020 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗапугать белорусов террором. Похоже, такую задачу ставила перед собой группа лиц, на чьей совести подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом и машина в Волковыске. Милиция совместно с КГБ задержала главаря Николая Автуховича и несколько его подельников. Они занимались давлением на силовиков и их семьи. Жертвой мог стать кто угодно. Данные преступники брали из деструктивных телеграм-каналов, которые выкладывают личную информацию правоохранителей. Организатор не скрывал - он сторонник радикальных действий, намерения у него были самые серьезные. Один из пистолетов он всегда держал рядом в боевом состоянии.
Николай Автухович, задержанный: "Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве появляются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает. Мне достаточно, чтобы мне "навешали" срок, только за то, что я призывал к свержению режима. Это в "Фейсбуке" посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?".
Николай Автухович действительно скопил внушительный арсенал. Изъяты автомат, пистолеты, глушитель, около полутора тысяч патронов, тротиловые шашки, ручные гранаты, готовые для поджога пятилитровые бутыли и многое другое. Можно только представить, какие планы были у Автуховича – его задержанием силовики предотвратили не одно преступление. Уже дважды судимый за неуплату налогов в особо крупном размере и незаконное хранение боеприпасов, он признавался оппозицией не иначе как узником совести. А в 2010 году Автухович попал даже в составленный Freedom House список пятнадцати наиболее известных в мире политзаключенных. Впрочем, и сейчас оппозиционные ресурсы упорно продолжают называть его общественным активистом.
Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: "Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем неповинных людей. Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения – взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма".
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Нет террору! Милиция совместно с КГБ задержала главаря Николая Автуховича и несколько его подельников
Запугать белорусов террором. Похоже, такую задачу ставила перед собой группа лиц, на чьей совести подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом и машина в...
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