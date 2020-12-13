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В Бресте искали 10-летнего ребенка (и нашли)

14.12.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 декабря в Бресте пропал 10-летний мальчик. К поискам подключились волонтеры спасательного отряда «Ангел». К счастью, ребенка удалось найти.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Информацию об исчезновении ребенка опубликовали около 22.00 в группе брестского отделения «Ангела». Поисковая группа собиралась на стоянке у магазина МИКС на улице 28 июля, 37А в 23.00.

Спустя примерно полчаса волонтеры сообщили, что с ребенком все хорошо, он заблудился возле церкви на Гребном канале.

 
Теги: Брест
 
 
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К розыску подключились волонтеры «Ангела».
 
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