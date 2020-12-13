В Бресте искали 10-летнего ребенка (и нашли)

Источник материала: Tut.by

13 декабря в Бресте пропал 10-летний мальчик. К поискам подключились волонтеры спасательного отряда «Ангел». К счастью, ребенка удалось найти.



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Информацию об исчезновении ребенка опубликовали около 22.00 в группе брестского отделения «Ангела» . Поисковая группа собиралась на стоянке у магазина МИКС на улице 28 июля, 37А в 23.00.

Спустя примерно полчаса волонтеры сообщили, что с ребенком все хорошо, он заблудился возле церкви на Гребном канале.