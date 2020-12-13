|
Костевич про декретный отпуск: надо найти идеальную модель
14.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек - Sputnik. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич не исключает, что в будущем в Беларуси может быть сокращен декретный отпуск.
"На декретный отпуск нужно смотреть с точки зрения будущего. Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера", - заявила Костевич в "Главном эфире" телеканала "Беларусь-1".
© Sputnik / Варвара Гертье
По словам министра, модели могут быть разными. В том числе могут остаться три года, при этом только два оплачиваемые, или два года декрета для всех, а три - для многодетных.
"Задача - найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека", - заявила глава Минтруда.
По ее словам, эту идеальную модель будут искать Минтруда, депутаты, медики, также к обсуждению будут привлекать семьи.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, к обсуждению вопроса сокращения трехлетнего декретного отпуска должны подключиться Минтруда, депутаты и медики.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)