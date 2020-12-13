Костевич про декретный отпуск: надо найти идеальную модель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич не исключает, что в будущем в Беларуси может быть сокращен декретный отпуск.

"На декретный отпуск нужно смотреть с точки зрения будущего. Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера", - заявила Костевич в "Главном эфире" телеканала "Беларусь-1".

По словам министра, модели могут быть разными. В том числе могут остаться три года, при этом только два оплачиваемые, или два года декрета для всех, а три - для многодетных.

"Задача - найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека", - заявила глава Минтруда.

По ее словам, эту идеальную модель будут искать Минтруда, депутаты, медики, также к обсуждению будут привлекать семьи.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе.

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