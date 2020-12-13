ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Костевич про декретный отпуск: надо найти идеальную модель

14.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич не исключает, что в будущем в Беларуси может быть сокращен декретный отпуск.

"На декретный отпуск нужно смотреть с точки зрения будущего. Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера", - заявила Костевич в "Главном эфире" телеканала "Беларусь-1".

© Sputnik / Варвара Гертье
"Сады просто не выдержат": что думают воспитатели о сокращении декрета

По словам министра, модели могут быть разными. В том числе могут остаться три года, при этом только два оплачиваемые, или два года декрета для всех, а три - для многодетных.

"Задача - найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека", - заявила глава Минтруда.

По ее словам, эту идеальную модель будут искать Минтруда, депутаты, медики, также к обсуждению будут привлекать семьи.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, к обсуждению вопроса сокращения трехлетнего декретного отпуска должны подключиться Минтруда, депутаты и медики.
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Лукашенко: Беларусь переживает трудный период становления государственности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика