Внимание, оранжевый! Будьте осторожны, отправляясь на работу

Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник, 14 декабря. Об этом предупреждает Белгидромет.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Сегодня 14 декабря (понедельник) наблюдающиеся по юго-восточной половине страны гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся в течение дня. Во многих районах на дорогах ожидается гололедица.

В Минске по городу сохранится гололед, на дорогах гололедица.

Чтобы не получить гололедную травму, спасатели рекомендуют:

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.