|
Внимание, оранжевый! Будьте осторожны, отправляясь на работу
14.12.2020 06:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник, 14 декабря. Об этом предупреждает Белгидромет.
Сегодня 14 декабря (понедельник) наблюдающиеся по юго-восточной половине страны гололеды, в период с 6 до 9 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся в течение дня. Во многих районах на дорогах ожидается гололедица.
В Минске по городу сохранится гололед, на дорогах гололедица.
Чтобы не получить гололедную травму, спасатели рекомендуют:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске по городу сохранится гололед, на дорогах гололедица.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)