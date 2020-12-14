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Без гололедицы не обойдется. Погода в Витебске на неделе

14.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели ожидается небольшой мороз, а с четверга установится нулевая температура, прогнозирует pogoda.by. По предварительному прогнозу, не обойдется без гололеда.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В понедельник днем около нуля, к вечеру подморозит до -5 градусов. Возможен снег.

Во вторник −3…5°C. Днем без осадков, туман.

В среду утром до 5 градусов мороза, возможен дождь и гололед. Днем — −1…3°C, без осадков, облачно с прояснениями.

В четверг около нуля, мокрый снег.

В пятницу также около нуля. Утром — мокрый снег, днем — возможен дождь и гололед, вечером — снег, метель.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В начале недели ожидается небольшой мороз, а с четверга установится нулевая температура воздуха.
 
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