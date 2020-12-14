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Без гололедицы не обойдется. Погода в Витебске на неделе
14.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели ожидается небольшой мороз, а с четверга установится нулевая температура,
В понедельник днем около нуля, к вечеру подморозит до -5 градусов. Возможен снег.
Во вторник −3…5°C. Днем без осадков, туман.
В среду утром до 5 градусов мороза, возможен дождь и гололед. Днем — −1…3°C, без осадков, облачно с прояснениями.
В четверг около нуля, мокрый снег.
В пятницу также около нуля. Утром — мокрый снег, днем — возможен дождь и гололед, вечером — снег, метель.
Хорошей вам недели, друзья!
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В начале недели ожидается небольшой мороз, а с четверга установится нулевая температура воздуха.
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