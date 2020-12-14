Посольство РФ в США прокомментировало обвинение в хакерских атаках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде, заявили в дипломатической миссии РФ в Соединенных Штатах.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники сообщило, что хакеры при поддержке иностранного правительства получили доступ к данным Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

В результате инциденты была проведена встреча Совета национальной безопасности США. В свою очередь газета Washington Post, ссылаясь на круг людей знакомых с обстоятельствами произошедшего, обвинила в атаке российских хакеров.

Россия не атакует виртуально

"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", - говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

Российские дипломаты напомнили об инициативах Москвы о продвижении двусторонних и многосторонних соглашений в сфере кибербезопасности.

Посольство обратило внимание, что президент России Владимир Путин инициировал восстановление взаимодействия с Вашингтоном в области международной информационной безопасности.

"Ответа от Вашингтона мы так и не получили, ровно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", - констатировали российские дипломаты.

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