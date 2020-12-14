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Легкий мороз и немного снега. Погода в Могилеве на неделю

14.12.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мягкая зима — пожалуй, так можно кратко описать погоду на этой неделе в Могилеве. Прогнозируют небольшой мороз, немного снегопадов и, увы, снова никакого солнца. По предварительным данным pogoda.by, в выходные ничего кардинально не изменится.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 14 декабря, будет около нуля, в темное время суток — -2 °С. Возможны снегопады.

Во вторник днем будет около -2 °С, утром и вечером — до -4 °С, облачно.

В среду, 16 декабря, также ожидается сплошная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах −2…−4 °С. Вечером возможен гололед.

В четверг прогнозируют 0…+2 °С, мокрый снег.

В пятницу, 18 декабря, ожидается около нуля, облачно и без осадков.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мягкая зима - пожалуй, так можно кратко описать погоду на этой неделе в Могилеве.
 
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