|
Легкий мороз и немного снега. Погода в Могилеве на неделю
14.12.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мягкая зима — пожалуй, так можно кратко описать погоду на этой неделе в Могилеве. Прогнозируют небольшой мороз, немного снегопадов и, увы, снова никакого солнца. По
Сегодня, 14 декабря, будет около нуля, в темное время суток — -2 °С. Возможны снегопады.
Во вторник днем будет около -2 °С, утром и вечером — до -4 °С, облачно.
В среду, 16 декабря, также ожидается сплошная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах −2…−4 °С. Вечером возможен гололед.
В четверг прогнозируют 0…+2 °С, мокрый снег.
В пятницу, 18 декабря, ожидается около нуля, облачно и без осадков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мягкая зима - пожалуй, так можно кратко описать погоду на этой неделе в Могилеве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)