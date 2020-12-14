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Снова скользко. Погода в Гомеле на неделе
14.12.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе в Гомеле снова будет неуютно, мокро и скользко,
В понедельник и вторник — около нуля и мокрый снег.
Со среды снова начнет подмораживать: температура воздуха опустится до -3°C и, как результат — снова будет гололедица.
В четверг утром — до -2°C, днем возможен дождь.
В пятницу ожидается около нуль, дождь, мокрый снег — и снова скользко.
Хорошей недели, друзья и берегите себя!
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На предстоящей неделе снова будет неуютно, мокро и скользко.
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