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Снова скользко. Погода в Гомеле на неделе

14.12.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе в Гомеле снова будет неуютно, мокро и скользко, предупреждает pogoda.by.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В понедельник и вторник — около нуля и мокрый снег.

Со среды снова начнет подмораживать: температура воздуха опустится до -3°C и, как результат — снова будет гололедица.

В четверг утром — до -2°C, днем возможен дождь.

В пятницу ожидается около нуль, дождь, мокрый снег — и снова скользко.

Хорошей недели, друзья и берегите себя!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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На предстоящей неделе снова будет неуютно, мокро и скользко.
 
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