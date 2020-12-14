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Мокро, тепло, туманно. Какой будет погода в Бресте на новой неделе

14.12.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте ожидаются туманы и потепление, сообщает pogoda.by


В понедельник будет облачно. Утром возможен снег, во второй половине дня — туман,. Воздух прогреется до +2°С.

Во вторник будет сплошная облачность без осадков. Утром на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров. Столбик термометра поднимется до +3°С, передает AccuWeather.

На утро среды также передают туман с видимостью 400−600 метров. Во второй половине дня — сплошная облачность без осадков. Температура воздуха — +4°С.

В четверг утром водителем стоит повысить бдительность — на город опустится густой туман. Видимость: 100−200 метров. Воздух прогреется до +5°С. Днем будет без осадков, а вечером опять туман.

В пятницу небо затянет тучами. Утром будет без осадков, а во второй половине для опять туман. Видимость составит 50−100 метров. Столбик термометра покажет 3 градуса тепла.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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На новой рабочей неделе в Бресте ожидаются туманы и потепление.
 
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