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Мокро, тепло, туманно. Какой будет погода в Бресте на новой неделе
14.12.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте ожидаются туманы и потепление, сообщает
В понедельник будет облачно. Утром возможен снег, во второй половине дня — туман,. Воздух прогреется до +2°С.
Во вторник будет сплошная облачность без осадков. Утром на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров. Столбик термометра поднимется до +3°С, передает
На утро среды также передают туман с видимостью 400−600 метров. Во второй половине дня — сплошная облачность без осадков. Температура воздуха — +4°С.
В четверг утром водителем стоит повысить бдительность — на город опустится густой туман. Видимость: 100−200 метров. Воздух прогреется до +5°С. Днем будет без осадков, а вечером опять туман.
В пятницу небо затянет тучами. Утром будет без осадков, а во второй половине для опять туман. Видимость составит 50−100 метров. Столбик термометра покажет 3 градуса тепла.
Хорошей недели, друзья!
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На новой рабочей неделе в Бресте ожидаются туманы и потепление.
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