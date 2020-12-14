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Дожди, туман, тепло. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

14.12.2020 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно, туманно и дождливо, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно, но без осадков. Вечером — туман. Днем около нуля.

Во вторник — пасмурно и без осадков. Ночью и утром — туман. Днем до -4 °С.

В среду ожидается сплошная облачность и без осадков, но с туманом. Вечером — возможен дождь. Днем до +3 °С.

В четверг пасмурно и дождливо, вечером — туман. Днем — до +4 °С.

В пятницу опять серо и дождливо. Утром — туман. Воздух прогреется до +3 °С.

Хорошей вам недели, друзья, несмотря ни на что!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Гродно
 
 
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На этой неделе в Гродно снова будет пасмурно, туманно и дождливо.
 
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