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Строительство нового футбольного поля в Барановичах остановили. Нет денег

14.12.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительные работы по обустройству футбольного поля на объекте рядом со стадионом «Дубово-спорт» приостановлены из-за финансовых сложностей, сообщает Intex-press со ссылкой на подрядчика — ПМК-55 «Брестводстроя».


Фото: Татьяна Малеж, intex-press

— Финансирование обещают в январе следующего года, — пояснил Геннадий Савчук, руководитель ПМК-55 УП «Брестводстрой».

По его словам, 10 декабря работники, которые трудились на объекте, уезжают домой. Работы по строительству нового футбольного поля выполнены примерно на 50%.

Объект будет расположен в восточной части города, рядом с полем для хоккея на траве стадиона «Дубово-спорт». Строительство футбольного поля начали в этом году. Работы финансируются из городского бюджета.

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Теги: Брест
 
 
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Возобновить строительство обещают с января следующего года.
 
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