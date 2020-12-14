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Строительство нового футбольного поля в Барановичах остановили. Нет денег
14.12.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Строительные работы по обустройству футбольного поля на объекте рядом со стадионом «Дубово-спорт» приостановлены из-за финансовых сложностей, сообщает
— Финансирование обещают в январе следующего года, — пояснил Геннадий Савчук, руководитель ПМК-55 УП «Брестводстрой».
По его словам, 10 декабря работники, которые трудились на объекте, уезжают домой. Работы по строительству нового футбольного поля выполнены примерно на 50%.
Объект будет расположен в восточной части города, рядом с полем для хоккея на траве стадиона «Дубово-спорт». Строительство футбольного поля начали в этом году. Работы финансируются из городского бюджета.
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Возобновить строительство обещают с января следующего года.
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