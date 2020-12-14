Строительство нового футбольного поля в Барановичах остановили. Нет денег

Источник материала: Tut.by

Строительные работы по обустройству футбольного поля на объекте рядом со стадионом «Дубово-спорт» приостановлены из-за финансовых сложностей, сообщает Intex-press со ссылкой на подрядчика — ПМК-55 «Брестводстроя».



Фото: Татьяна Малеж, intex-press

— Финансирование обещают в январе следующего года, — пояснил Геннадий Савчук, руководитель ПМК-55 УП «Брестводстрой».

По его словам, 10 декабря работники, которые трудились на объекте, уезжают домой. Работы по строительству нового футбольного поля выполнены примерно на 50%.

Объект будет расположен в восточной части города, рядом с полем для хоккея на траве стадиона «Дубово-спорт». Строительство футбольного поля начали в этом году. Работы финансируются из городского бюджета.