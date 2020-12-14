Жители Витебска добивались, чтобы возле Билево прекратили рубить лес. Чем все закончилось?

Источник материала: Tut.by

Жители Витебска потребовали прекратить вырубать лес рядом с микрорайоном Билево. Инспекция охраны животного и растительного мира стала на их сторону.





Две недели назад местные жители направили в различные инстанции письма, в которых требовали объяснить, зачем вырубают участок леса на окраине Витебска, где любят отдыхать горожане.

Ответ областной инспекции охраны животного и растительного мира опубликован в телеграм-канале «Билево». В нем сообщается, что обращение чиновники рассмотрели с выездом на место.

Из письма следует, что вырубку деревьев ведет Вороновское лесничество Витебского лесхоза — «на основании лесорубочного билета от 16 ноября». На этом участке леса запроектирована рубка переформирования: ее применяют для коренного изменения возрастной структуры, состава или строения древостоя.

При этом инспекторы выявили, что некоторые ели определены для вырубки необоснованно.

Инспекция учла мнение горожан, а также то, что этот лес относится к категории рекреационно-оздоровительных и расположен рядом с городом. Лесхозу рекомендовали аннулировать лесорубочный билет, приостановить рубку и рассмотреть вопрос об очистке этого участка леса от сухостоя, валежника и бурелома.