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Жители Витебска добивались, чтобы возле Билево прекратили рубить лес. Чем все закончилось?
14.12.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебска потребовали прекратить вырубать лес рядом с микрорайоном Билево. Инспекция охраны животного и растительного мира стала на их сторону.
Две недели назад местные жители направили в различные инстанции письма, в которых требовали объяснить, зачем вырубают участок леса на окраине Витебска, где любят отдыхать горожане.
Ответ областной инспекции охраны животного и растительного мира
Из письма следует, что вырубку деревьев ведет Вороновское лесничество Витебского лесхоза — «на основании лесорубочного билета от 16 ноября». На этом участке леса запроектирована рубка переформирования: ее применяют для коренного изменения возрастной структуры, состава или строения древостоя.
При этом инспекторы выявили, что некоторые ели определены для вырубки необоснованно.
Инспекция учла мнение горожан, а также то, что этот лес относится к категории рекреационно-оздоровительных и расположен рядом с городом. Лесхозу рекомендовали аннулировать лесорубочный билет, приостановить рубку и рассмотреть вопрос об очистке этого участка леса от сухостоя, валежника и бурелома.
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Две недели назад местные жители направили в различные инстанции письма, в которых требовали объяснить, зачем вырубают участок леса на окраине Витебска, где любят...
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