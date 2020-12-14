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Теплее, чем положено: все о погоде на рабочую неделю
14.12.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая неделя в Беларуси стартует с теплой для середины декабря погоды. При этом ситуация на дорогах останется напряженной: местами по республике ожидаются гололедные явления, при поступлении теплого воздуха будут сгущаться туманы, ухудшающие видимость до 100−500 метров. Об этом сообщает Белгидромет.
Во вторник ночью и утром во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет преимущественно без осадков. На большей части территории страны ожидается туман. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6 °С, а максимальная днем −2…+3 °С.
16 декабря ночью преимущественно без осадков, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0… -7 °С, максимальная днем −3…+3 °С.
В четверг преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны кратковременные мокрый снег и дождь. Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем 0…+5 °С.
18 декабря ночью преимущественно без осадков, утром и днем
По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные существенного изменения в погодных условиях не ожидается.
Напомним, на понедельник синоптики
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При этом ситуация на дорогах останется напряженной: местами по республике ожидаются гололедные явления, при поступлении теплого воздуха будут сгущаться туманы,...
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