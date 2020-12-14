Жителя Молодечно обвиняют по двум статьям УК: 9 августа «заводил толпу на агрессивные действия»

Источник материала: Tut.by

В Молодечно будут судить парня, который, как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в вечер президентских выборов «заводил толпу на агрессивные действия».



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

— По данным следствия, 9 августа этого года в вечернее время 21-летний житель Молодечно в состоянии алкогольного опьянения пришел на площадь Центральную в городе, где люди принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Там он выходил перед гражданами, размахивал руками, а также выкрикивал лозунги, фразы и выражения, в том числе в адрес действующей власти и сотрудников милиции. Таким образом он заводил толпу на агрессивные действия в ходе массовых беспорядков в районном центре, — заявили в Следственном комитете.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

В деле фигурируют и видеозаписи с акции протеста, на которых присутствует молодой человек. СК также сообщает, что парень чуть больше года назад освободился из заключения, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений.