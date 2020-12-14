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Жителя Молодечно обвиняют по двум статьям УК: 9 августа «заводил толпу на агрессивные действия»
14.12.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молодечно будут судить парня, который, как
— По данным следствия, 9 августа этого года в вечернее время 21-летний житель Молодечно в состоянии алкогольного опьянения пришел на площадь Центральную в городе, где люди принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В отношении молодого человека заведено уголовное дело по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
В деле фигурируют и видеозаписи с акции протеста, на которых присутствует молодой человек. СК также сообщает, что парень чуть больше года назад освободился из заключения, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений.
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В отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за нарушение общественного порядка и угрозы сотрудникам милиции.
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