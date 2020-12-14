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Место уволенного за акцию протеста директора жлобинского «Белгосстраха» занял экс-председатель райисполкома
14.12.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директором «Белгосстраха» по Жлобинскому району стал бывший председатель местного райисполкома Иван Науменко, которого отправили в отставку в сентябре. Об этом TUT.BY рассказали источники в компании.
Кресло руководителя районного представительства «Белгосстраха» пустовало после того, как его предыдущего директора Дмитрия Шмигельского сначала посадили на 10 суток за участие в акции протеста, а потом — уволили по статье.
Сегодня коллективу представили нового руководителя. Им стал экс-председатель Жлобинского райисполкома Иван Науменко, которого в сентябре отправили в отставку (его место занял Александр Григоренко).
Науменко 54 года. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, Институт управления агропромышленным комплексом и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовой путь начал в 1988 году главным экономистом колхоза «Рассвет», затем был председателем правления колхоза «Правда», директором предприятия «Бобовский», работал председателем Кормянского, а затем — Жлобинского райисполкомов.
Мы позвонили уволенному ранее Дмитрию Шмигельскому, чтобы узнать, чем он сейчас занимается. По его словам, новую работу он пока не нашел.
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Место уволенного за акцию протеста директора жлобинского «Белгосстраха» занял экс-председатель райисполкома
Напомним, кресло руководителя районного представительства пустовало после того, как предыдущего директора Дмитрия Шмигельского сначала посадили на 10 суток за...
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