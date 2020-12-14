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В гродненской Ольшанке началось строительство еще одного детского сада

14.12.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Ольшанка начинается строительство пятого детского сада. Строительную площадку на свободном земельном участке по улице Наполеона Орды готовит «Гроднопромстрой». Садик на 230 мест будет построен по типовому проекту, сообщает «Гродненская правда».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущий, четвертый, детский сад в Ольшанке открыли в 2018 году. Он частично снял проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Строительство пятого садика должно полностью решить этот вопрос в новом микрорайоне города, который в перспективе будет еще расширяться.

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Теги: Гродно
 
 
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В микрорайоне Ольшанка начинается строительство пятого детского сада.
 
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