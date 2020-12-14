Источник материала: Tut.by

В Речице два работника «Белоруснефти» украли и продали почти тысячу литров топлива, пишет dneprovec.by.



Фото: «Белнефтехим»

У водителей была закрепленная за ними топливная карта. С ее помощью ночью 2 декабря мужчины и украли излишки топлива, которые образовались на одном из подразделений — всего 999 литров дизеля на сумму почти 1800 рублей.

В отношении работников завели уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата».