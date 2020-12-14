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На этой неделе в Гродно привезут Вифлеемский огонь. Отсюда он начнет «путешествовать» по Беларуси

14.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вифлеемский огонь мира привезут в Гродно 17 декабря. Торжественное зажжение огня состоится в 17.30 в Фарном костеле, затем начнется торжественная служба, после которой огонь отправится в путь по нашей стране. В этот же день скауты завезут его во все католические храмы Беларуси, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По традиции перед Рождеством Вифлеемский огонь доставляют в гродненский Фарный костел. И уже из Гродно он начинает свое путешествие по Беларуси. Привозят его в нашу страну польские харцеры, которые передают символическую лампадку на границе белорусским скаутам.

Пламя символизирует рождение Исуса Христа. Огонь зажигается в базилике Рождества христова в Вифлееме, а потом доставляется в Вену (Австрия) и передается в страны Европы и Северной Америки.

Именно в Австрии в 1986 году зародилась такая традиция. Первоначально акция носила благотворительный характер и была направлена на внимание к детям-инвалидам, больным и нуждающимся. Благодаря скаутам она стала универсальной и распространилась по всей Европе.

В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь. Тогда вечером 24 декабря Вифлеемский огонь доставили из Гродно в две минские приходы: церковь Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке и церковь св. Симона и св. Елены. С 2008 года к акции присоединились скауты из католических общин Беларуси.

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Теги: Гродно
 
 
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