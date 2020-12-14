|
Как Лукашенко в 4-й больнице познакомился с Раисой Михайловной
14.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска Лукашенко пообщался с пенсионеркой. Женщина поначалу его не узнала. Видео
Лукашенко помог женщине приподняться и придерживал, чтобы она смогла попить воды.
— Жму вашу руку. Выздоровеете — вот посмотрите. Потом мне позвоните. Я обязательно отвечу.
Женщина стала вглядываться в его лицо, и Лукашенко снял маску, когда понял, что она его не узнала.
Он поинтересовался, как ее зовут, пожелал Раисе Михайловне «держаться» и напомнил, что после выздоровления будет ждать ее звонка.
Напомним, Лукашенко сегодня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска Лукашенко пообщался с пенсионеркой. Женщина поначалу его не узнала.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)