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Как Лукашенко в 4-й больнице познакомился с Раисой Михайловной

14.12.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска Лукашенко пообщался с пенсионеркой. Женщина поначалу его не узнала. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Открыть/скачать оригинал видео (22.51 МБ)

Лукашенко помог женщине приподняться и придерживал, чтобы она смогла попить воды.

— Жму вашу руку. Выздоровеете — вот посмотрите. Потом мне позвоните. Я обязательно отвечу.

Женщина стала вглядываться в его лицо, и Лукашенко снял маску, когда понял, что она его не узнала.

Он поинтересовался, как ее зовут, пожелал Раисе Михайловне «держаться» и напомнил, что после выздоровления будет ждать ее звонка.

Напомним, Лукашенко сегодня посетил 4-ю больницу. 70% коек тут перепрофилированы для лечения больных с COVID-19.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время посещения 4-й городской клинической больницы Минска Лукашенко пообщался с пенсионеркой. Женщина поначалу его не узнала.
 
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