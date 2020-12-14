Министр труда рассказала, когда в Беларуси сократят декретный отпуск

В Беларуси хотят найти идеальную модель, которая позволила бы успешно решать задачи бюджета, государства, родителей и всего общества.

Об этом заявила глава Минтруда Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1» 13 декабря.

Костевич не назвала каких-то конкретных форматов, по которым грядут изменения в предоставлении декретного, но надеется она на очень позитивные перемены в Беларуси в этом смысле.

«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три - для многодетных», - рассказала министр.

Она предполагает, что властям удастся разработать и внедрить изменения, которые устроили бы всех, кого это касается. Костевич отметила, что «задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека».

Министр считает также, что в Беларуси надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. «И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера», - сказала Костевич.

Напомним, о сокращении декретного общества ранее упоминал Александр Лукашенко, затем премьер-министр Роман Головченко заявил , что данный вопрос будет решаться на протяжении последующих двух месяцев.