ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, где будут брать вакцину, чтобы привить белорусов от COVID-19

14.12.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прививать белорусов от COVID-19 будут российской вакциной. Не исключено, что со временем страна наладит и производство собственной. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая 4-ю минскую больницу.


Фото: unsplash.com

Лукашенко рассказал, что то, что касается вакцины, то тут возможны несколько вариантов: Беларусь будет закупать ее у России, организует ее производство из российского штамма непосредственно в стране, не исключил он и появление отечественного лекарства.

— Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска (это врачи и медсестры прежде всего). Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее, но надо для себя и своих людей произвести вакцину. Поэтому пойдем всеми этими направлениями. И если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной, — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что предложения по изготовлению собственной вакцины ему представили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук. И заявил, что своя вакцина необходима нам потому, «что эта зараза останется с нами навсегда».

— Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра. Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться. Вообще биотехнологии — это большая перспектива, — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что в мире сейчас ведется борьба за разработку и производство вакцины.

— Меня что настораживает в этой вакцине — драка за деньги. В этом вращаются миллиарды долларов, и все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и тех людей, которые в данном случае на испытаниях, — сказал Лукашенко.

По его словам, все обозначенные варианты планируется обсудить с участием заинтересованных сторон 17 декабря.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко рассказал, что то, что касается вакцины, то тут возможны несколько вариантов.
 
Новости дня
Новости общества
 
В МВД рассказали, что происходило в Беларуси в протестное воскресенье 13 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика