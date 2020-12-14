Лукашенко рассказал, где будут брать вакцину, чтобы привить белорусов от COVID-19

Источник материала: Tut.by

Прививать белорусов от COVID-19 будут российской вакциной. Не исключено, что со временем страна наладит и производство собственной. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая 4-ю минскую больницу.



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Лукашенко рассказал, что то, что касается вакцины, то тут возможны несколько вариантов: Беларусь будет закупать ее у России, организует ее производство из российского штамма непосредственно в стране, не исключил он и появление отечественного лекарства.

— Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска (это врачи и медсестры прежде всего). Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее, но надо для себя и своих людей произвести вакцину. Поэтому пойдем всеми этими направлениями. И если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной, — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что предложения по изготовлению собственной вакцины ему представили специалисты из Витебска и ученые из Национальной академии наук. И заявил, что своя вакцина необходима нам потому, «что эта зараза останется с нами навсегда».

— Поэтому нам нужна будет вакцина. И не только сегодня-завтра, но и послезавтра. Если мы научимся производить сами, получим опыт, значит, у нас будут хорошие специалисты, ученые, хорошие медики, и здравоохранение таким образом будет развиваться. Вообще биотехнологии — это большая перспектива, — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что в мире сейчас ведется борьба за разработку и производство вакцины.

— Меня что настораживает в этой вакцине — драка за деньги. В этом вращаются миллиарды долларов, и все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и тех людей, которые в данном случае на испытаниях, — сказал Лукашенко.

По его словам, все обозначенные варианты планируется обсудить с участием заинтересованных сторон 17 декабря.