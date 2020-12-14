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В МВД рассказали, что происходило в Беларуси в протестное воскресенье 13 декабря

14.12.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси после протестных акций в воскресенье под стражей оказался 271 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: TUT.BY

В МВД заявили, что «протестная активность продолжает снижаться»: общее число участников воскресных акций ведомство оценило примерно в тысячу человек.

— Наиболее «массовым» стал Минск. В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали, — заявили в МВД.

В целом по Беларуси за участие в массовых акциях задержан и заключен под стражу до суда 271 человек.

— По-прежнему имеют место факты противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры. Так, в Бресте по ул. Коммунистической на автодорогу неизвестные разбросали гвозди и саморезы, а в Смолевичском районе обнаружен муляж взрывного устройства на железнодорожном полотне, что повлекло вынужденную остановку поезда, — сообщили в МВД.

Там также отметили, что «информация о якобы задержанном подростке рядом с проспектом Газеты "Правда", а также о наезде на перебегавшего дорогу по ул. Голубева человека, своего подтверждения не нашла».

Напомним, столичное ГУВД ранее заявило, что в Минске участие в протестных акциях приняло около 800 человек, более 300 из которых задержали.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Всего же по оценке министерства в протестных акциях по всей стране 13 декабря приняло участие не более тысячи человек.
 
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