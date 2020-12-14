На видео попал момент, как 15-летнего парня во время акции ударили по лицу. Узнали, что это было

Источник материала: Tut.by

15-летний Андрей (имя изменено) учится в одной из обычных школ в минском Сухарево. В воскресенье, 13 декабря, парень вышел погулять на улице с друзьями — как обычно. О возможном задержании и опасности он не беспокоился. «В моем районе никогда не видел ни одной машины, ни одного сотрудника силовых структур», — признается школьник. Однако его все-таки задержали и применили силу — один из моментов попал на видео в Сети.



Иллюстративный снимок. Фото: TUT.BY

Все началось с того, что за Андреем зашли друзья. Он вышел из подъезда, а когда они подошли к следующему, кто-то начал кричать: «Бегите, там ОМОН».

— Я посмотрел по сторонам — никого не увидел, пошел дальше. И тут они подбегают, кричат: «Стойте, с…» На автомате все побежали, — вспоминает парень. — Поймали сначала мою подругу, она учится в колледже. Потом уже меня. Один из силовиков держал меня нормально, второй — заламывал руку. И ударил дубинкой по ноге. Я спросил: «Вам кайф приносит бить детей?» — после чего мне еще больше начали заламывать руки.

Потом Андрей увидел, как под руки ведут подругу. Этот момент и попал на видео — оно было опубликовано в телеграм-канале, который мы называть не можем.

— Ей заламывали руки. Поэтому я сказал силовикам, что они пожалеют, если тронут ее. Вот за это я и получил по лицу, — говорит парень. — После этого нас повели через 2−3 двора в стоящие автозаки. Но подругу и еще некоторых выпустили. Других, и меня тоже, повезли в Заводское РУВД.

Там на Андрея составили протокол и отправили домой. Сказали, мол, на первый раз так. Но при этом в РУВД забирали телефон, чтобы посмотреть галерею фотографий. Гаджет в итоге вернули.

— Мой знакомый был одним из тех, кого отпустили. Он знал, в каком я классе, и позвонил моему классному руководителю. Он, в свою очередь, рассказал об этом в школе. А уже директор позвонила родителям и сообщила, что я в РУВД нахожусь, — пересказывает события Андрей.

Больше всего парень боится, что по итогу его выгонят из школы или поставят на какой-то учет. Директор уже отчитала Андрея, а социальный педагог описала ему будущее: рассказала о профилактике правонарушений и преступлений и о комиссиях.