Источник материала: Tut.by

Во вторник, 15 декабря, суд Октябрьского района Минска будет разбирать дело 87-летней Елизаветы Брусовой, которая в войну смогла спастись от фашистов. По словам ее внучки Марии, женщину будут судить по ст. 23.34 КоАП за флаг на балконе.

Фото: Facebook Александра Белого

Елизавета Яковлевна Брусова живет вместе с сыном и невесткой. До пенсии женщина работала учителем русского языка и литературы и занималась пулевой стрельбой.

— У 1950-х яна была шматразовай чэмпіёнкай і рэкардсменкай БССР і Беларускай вайсковай акругі па кулявой стральбе, рэкардсменка СССР, — написал в Facebook ее племянник Александр Белый. — Бараніла гонар Беларусі на агульнасаюзных і міжнародных спаборніцтвах.

Когда началась Великая Отечественная война, Елизавете Яковлевне было восемь лет. ее семья, евреи, жила в Витебске.

— Когда фашисты стали подходить к городу, отец бабушки посадил ее, ее маму и брата на последний эвакуационный эшелон, и они смогли уехать. Это спасло им жизнь, — рассказывает историю Елизаветы Яковлевны Мария. — По дороге, вспоминала бабушка, они видели горящие вокзалы, прятались под вагонами, потому что попадали под бомбежки.

— 16 нашых сваякоў Шэйніных былі забітыя ў Віцебскім і Бешанковіцкім гетах. Яшчэ трое Шэйніных, яе родныя дзядзькі, загінулі на франтах вайны са зброяй у руках. Таму да нацызма ў цёткі Лізаветы свае рахункі, — пишет Андрей Белый. — Цёця Ліза найстарэйшая з нашай сям'і і апошняя, хто ў дзяцінстве размаўляў на ідзіш.

Бело-красно-белый флаг, продолжает Мария, висел на балконе квартиры. При этом, отмечает девушка, лоджия у них застеклена.

— В воскресенье, 29 ноября, вечером папа прошел прогуляться возле дома. Их с другом задержали, его судили и дали 15 суток, — вспоминает Мария. — В тот же день мама с бабушкой на всякий случай решили снять флаг.

Однако, продолжает собеседница, 30 ноября в дверь позвонил участковый. В ответ на объяснение, что флаг в квартире уже не висит, он показал фото и сообщил, что будет составлять протокол по 23.34 «за пикетирование».

— Бабушка с мамой растерялись, решили: лучше, чтобы протокол составили на бабушку. Ее точно не отправят на сутки, — говорит внучка. — К тому же участковый сказал: у бабушки такой возраст, что наказывать ее не будут.

Адвокат Антон Гашинский пояснил TUT.BY, что возрастных ограничений в Административном кодексе нет.

— Точнее, есть минимальный порог, он наступает с 14 лет (но не по всем правонарушениям), но максимального нет, — поясняет Антон Гашинский. — Поэтому суд может применить к Елизавете Яковлевне наказание как в виде предупреждения или штрафа, так и в виде суток.

На прошлой неделе в своем почтовом ящике Елизавета Яковлевна нашла повестку в суд. От помощи адвоката, говорит внучка, бабушка категорически отказывается.

— Сразу она разволновалась, позвонила мне: «Что делать?». Мы вроде ее успокоили, — описывает ощущения Елизаветы Яковлевны Мария. — Она каждый день ходит на прогулки и уже придумала речь для суда. Говорит, если не дадут сказать речь, то у нее есть заготовленные несколько слов, но какие именно, она не признается. Бабушка говорит, в жизни ей всего хватает, но она переживает за детей и внуков. Рассуждает: вам в этой стране еще жить, а тут происходят нехорошие вещи, которые в своем детстве она уже проходила.