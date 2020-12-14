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Могилевчанин уведомил горисполком, что проведет пикет на своем балконе
14.12.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве глава объединенной гражданской партии Владимир Шанцев подал в горисполком уведомление о том, что собирается провести у себя на балконе пикет. Цель пикета — вывесить бело-красно-белый флаг. Ответить Шанцеву должны в течение 10 дней.
По словам Владимира Шанцева, раз вывешивание бело-красно-белого флага на балконах и окнах милиция квалифицирует как пикетирование, значит, пикет нужно согласовать, как того требует законодательство. Потому, говорит, он и отправил в горисполком уведомление.
В уведомлении Шанцев указал, где и когда будет проходить пикет, сколько человек примет в нем участие, источник финансирования и как будет организована работа милиции, МЧС и скорой. Фото уведомления Владимир Шанцев разместил у
Ответ на уведомление Шанцев должен получить до 24 декабря включительно.
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