Могилевчанин уведомил горисполком, что проведет пикет на своем балконе

Источник материала: Tut.by

В Могилеве глава объединенной гражданской партии Владимир Шанцев подал в горисполком уведомление о том, что собирается провести у себя на балконе пикет. Цель пикета — вывесить бело-красно-белый флаг. Ответить Шанцеву должны в течение 10 дней.



Снимок носит иллюстративный характер.

По словам Владимира Шанцева, раз вывешивание бело-красно-белого флага на балконах и окнах милиция квалифицирует как пикетирование, значит, пикет нужно согласовать, как того требует законодательство. Потому, говорит, он и отправил в горисполком уведомление.

В уведомлении Шанцев указал, где и когда будет проходить пикет, сколько человек примет в нем участие, источник финансирования и как будет организована работа милиции, МЧС и скорой. Фото уведомления Владимир Шанцев разместил у себя на странице в Facebook.



Фото: facebook.com/vladimirucpb

Ответ на уведомление Шанцев должен получить до 24 декабря включительно.

Напомним, в Витебске в начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, — за «пикетирование в общественном месте» , на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Татьяна написала в администрацию района запрос, можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия». И местные чиновники ответили , что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.

Что в декабре ответят в Могилеве? Скоро узнаем.