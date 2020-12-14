В Логойске местные подали заявку на пикет на балконе с БЧБ-флагом. Вот что ответил исполком

Источник материала: Tut.by

Супруги Наталья и Владимир живут в Логойске. Владимира в конце ноября арестовали на семь суток за флаг внутри лоджии. После этого Наталья подала заявление на проведение пикета на балконе. Исполком отказал, и вот почему.



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Напомним , 25 ноября в Логойске в некоторых квартирах многоквартирного дома был обыск, но Наталье с Владимиром никакого статуса не предъявляли. Во время обыска флаг предложили убрать, а мужу — поехать в милицию для дачи пояснений. В итоге на мужчину составили протокол по статье 23.34, а в суде обвинили в том, что Владимир разместил «на остеклении квартиры» флаг бело-красно-белой расцветки «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов».

Суд расценил вывешивание флага как массовое мероприятие (пикет) без разрешения Логойского райисполкома. Доводы адвоката о том, что флаг на балконе — не пикет, суд не принял во внимание, поскольку «данные выводы не основаны на законе». Минский областной суд оставил решение в силе.



Фото: читатель TUT.BY

После этого Наталья подала заявку в местный исполком для проведения пикета «путем размещения флага бело-красно-белой расцветки на остеклении лоджии». 10 декабря ей пришел ответ. Исполком, ссылаясь на закон «О массовых мероприятиях», отказал в пикетировании, так как бело-красно-белый флаг «не зарегистрирован в установленном порядке».

Наталью этот ответ не устроил, она будет подавать еще одно заявление на пикет на балконе и готовит письмо, в котором запрашивает разъяснения.

— На основании чего они решили, что балкон — общественное место? Можно ли вешать шторы бело-красно-белой расцветки? Можно ли использовать гирлянды бело-красно-белые для украшения окон? Возможно ли использование изображения Деда Мороза в бело-красно-белой расцветке для украшения окон? — такие вопросы планирует задать Наталья чиновникам.