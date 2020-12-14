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В Логойске местные подали заявку на пикет на балконе с БЧБ-флагом. Вот что ответил исполком
14.12.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Супруги Наталья и Владимир живут в Логойске. Владимира в конце ноября арестовали на семь суток за флаг внутри лоджии. После этого Наталья подала заявление на проведение пикета на балконе. Исполком отказал, и вот почему.
Суд расценил вывешивание флага как массовое мероприятие (пикет) без разрешения Логойского райисполкома. Доводы адвоката о том, что флаг на балконе — не пикет, суд не принял во внимание, поскольку «данные выводы не основаны на законе». Минский областной суд оставил решение в силе.
После этого Наталья подала заявку в местный исполком для проведения пикета «путем размещения флага бело-красно-белой расцветки на остеклении лоджии». 10 декабря ей пришел ответ. Исполком, ссылаясь на закон «О массовых мероприятиях», отказал в пикетировании, так как бело-красно-белый флаг «не зарегистрирован в установленном порядке».
Наталью этот ответ не устроил, она будет подавать еще одно заявление на пикет на балконе и готовит письмо, в котором запрашивает разъяснения.
— На основании чего они решили, что балкон — общественное место? Можно ли вешать шторы бело-красно-белой расцветки? Можно ли использовать гирлянды бело-красно-белые для украшения окон? Возможно ли использование изображения Деда Мороза в бело-красно-белой расцветке для украшения окон? — такие вопросы планирует задать Наталья чиновникам.
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Супруги Наталья и Владимир живут в Логойске. Владимира в конце ноября арестовали на 7 суток за флаг внутри лоджии. После этого Наталья подала заявление на...
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